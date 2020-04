CICLISMO Cassani: "Pronti a ripartire, i ciclisti sono responsabili" Il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Ciclismo attende il via libera per la ripresa dell'attività sportiva.

Davide Cassani attende il semaforo verde dal prossimo decreto del presidente del Consiglio per gli allenamenti individuali: "E' un passo che mi trova completamente d'accordo - ha detto il ct della Nazionale Italiana - la situazione sembra in miglioramento. Noi ciclisti saremo responsabili: siamo stati tra i primi a fermarci e alla ripresa seguiremo le regole, d'altronde siamo abituati ad allenarci da soli. Avremo sempre la mascherina in tasca da usare - ha aggiunto Cassani - e manterremo una distanza di 20 o 30 metri dagli altri"



