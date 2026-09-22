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Cattolica ha un nuovo palasport: impianto consegnato ai concessionari

La struttura polifunzionale ricavata da un ex bowling, si attendono solo le tribune. Ospiterà eventi - sportivi e non -, ma anche congressi

di Nicola Petricca
22 set 2026
Il taglio del nastro nel nuovo palasport di Cattolica
Il taglio del nastro nel nuovo palasport di Cattolica

Taglio del nastro per il nuovo palazzetto dello sport di Cattolica, che è stato consegnato ai concessionari che lo gestiranno per i prossimi anni e dovranno installare l'unico elemento rimanente prima di aprirlo alla cittadinanza: le tribune. La struttura, ricavata da un vecchio capannone che era caduto in degrado, sarà polifunzionale e potrà ospitare basket e pallavolo, ma anche eventi, conferenze e congressi.

Alla cerimonia erano presenti due sindaci di Cattolica, Franca Foronchi, oggi in carica, e il predecessore Mariano Gennari, da lei invitato in quanto colui che "aveva avviato il processo di rigenerazione del palazzetto e dell’intera area e che noi abbiamo portato a termine". Secondo Foronchi, il nuovo palazzetto arricchisce la cittadella dello sport che va via via componendosi e il taglio del nastro di stamattina "apre simbolicamente i festeggiamenti per la nostra nomina a Comune europeo dello sport 2027. Lo facciamo con questa occasione importante, all’interno di un palazzetto che sarà un altro motore per la crescita e lo sviluppo di Cattolica e del territorio".

Diverse le presenze istituzionali per la nascita di un palazzetto inseguita a lungo: oltre alla consigliera regionale Alice Parma, tra gli altri c'erano il presidente della Provincia di Rimini, Jamil Sadegholvaad e il senatore Marco Croatti (M5S), l'assessore comunale ai Lavori Pubblici, Alessandro Uguccioni, e i dirigenti dei settori coinvolti nell'intervento, Claudia Rufer (Sport) e Baldino Gaddi (Lavori pubblici).

Gaddi ha spiegato che il nuovo palasport sia "un'opera frutto di un percorso molto articolato e avvincente, un ex bowling trasformato in un edificio che ora consente di ospitare eventi sportivi importanti non solo di basket e volley, ma anche di altre discipline come boxe, ginnastica artistica e tante altre. Sul fronte tecnologico, il nuovo Palazzetto contiene i consumi energetici. Acusticamente è perfetto, tanto da essere adatto a spettacoli e convegni, ma sarà anche uno spazio della collettività. Questa struttura è per tutti, inclusiva sia per spettatori, sia per giocatori con disabilità”.




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