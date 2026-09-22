IMPIANTI SPORTIVI Cattolica ha un nuovo palasport: impianto consegnato ai concessionari La struttura polifunzionale ricavata da un ex bowling, si attendono solo le tribune. Ospiterà eventi - sportivi e non -, ma anche congressi

Cattolica ha un nuovo palasport: impianto consegnato ai concessionari.

Taglio del nastro per il nuovo palazzetto dello sport di Cattolica, che è stato consegnato ai concessionari che lo gestiranno per i prossimi anni e dovranno installare l'unico elemento rimanente prima di aprirlo alla cittadinanza: le tribune. La struttura, ricavata da un vecchio capannone che era caduto in degrado, sarà polifunzionale e potrà ospitare basket e pallavolo, ma anche eventi, conferenze e congressi.

Alla cerimonia erano presenti due sindaci di Cattolica, Franca Foronchi, oggi in carica, e il predecessore Mariano Gennari, da lei invitato in quanto colui che "aveva avviato il processo di rigenerazione del palazzetto e dell’intera area e che noi abbiamo portato a termine". Secondo Foronchi, il nuovo palazzetto arricchisce la cittadella dello sport che va via via componendosi e il taglio del nastro di stamattina "apre simbolicamente i festeggiamenti per la nostra nomina a Comune europeo dello sport 2027. Lo facciamo con questa occasione importante, all’interno di un palazzetto che sarà un altro motore per la crescita e lo sviluppo di Cattolica e del territorio".

Diverse le presenze istituzionali per la nascita di un palazzetto inseguita a lungo: oltre alla consigliera regionale Alice Parma, tra gli altri c'erano il presidente della Provincia di Rimini, Jamil Sadegholvaad e il senatore Marco Croatti (M5S), l'assessore comunale ai Lavori Pubblici, Alessandro Uguccioni, e i dirigenti dei settori coinvolti nell'intervento, Claudia Rufer (Sport) e Baldino Gaddi (Lavori pubblici).

Gaddi ha spiegato che il nuovo palasport sia "un'opera frutto di un percorso molto articolato e avvincente, un ex bowling trasformato in un edificio che ora consente di ospitare eventi sportivi importanti non solo di basket e volley, ma anche di altre discipline come boxe, ginnastica artistica e tante altre. Sul fronte tecnologico, il nuovo Palazzetto contiene i consumi energetici. Acusticamente è perfetto, tanto da essere adatto a spettacoli e convegni, ma sarà anche uno spazio della collettività. Questa struttura è per tutti, inclusiva sia per spettatori, sia per giocatori con disabilità”.

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