TENNIS Cattolica torna capitale del tennis: dal 15 giugno il Galimberti Tennis Academy Open Torneo ITF da 30.000 dollari al Queen’s Club: in campo giovani promesse e volti noti. Ingresso gratuito e match anche in serale

Cattolica torna capitale del tennis: dal 15 giugno il Galimberti Tennis Academy Open.

Tutto pronto al Queen’s Club per la terza edizione del Galimberti Tennis Academy Open, torneo internazionale ITF M25 con montepremi di 30.000 dollari, in programma da domenica 15 a sabato 21 giugno. La manifestazione, a ingresso gratuito, porterà a Cattolica alcuni dei migliori talenti del circuito, tra cui Andrea Picchione, finalista nel 2023, Alessandro Pecci, semifinalista a Klagenfurt, e Gabriele Pennaforti, attuale numero 383 ATP.

Presente anche Leo Borg, figlio del mito Bjorn, e il campione uscente Giovanni Oradini. Previsti incontri serali dal 16 al 19 giugno, per favorire la partecipazione di turisti e lavoratori. Il torneo sarà anche un’occasione unica per i giovani delle scuole tennis locali, grazie a una tribuna dedicata e alla possibilità di vivere da vicino l’atmosfera del tennis professionistico. Il sorteggio dei tabelloni è in programma sabato.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: