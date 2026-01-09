CDM: cancellata la seconda prova di discesa a Zauchensee

L’intensa nevicata e l’impossibilità di assicurare in pista l’incolumità delle atlete ha convinto gli organizzatori della discesa femminile di Zauchensee di cancellare la seconda prova cronometrata in vista della gara di sabato, la quarta di specialità in questa edizione di Coppa del mondo. Le previsioni parlano di un miglioramento del meteo nella giornata di domani ed un nuovo peggioramento per domenica, quando è in programma un Super Gigante. E’ certo comunque che la discesa libera, non verrà disputata sull’intero tracciato. Per l’Italia in gara Sofia Goggia, Laura Pirovano, Nicol e Nadia Delago, Elena Curtoni, Sara Allemand, Vicky Bernardi, Sara Thaler e Roberta Melesi.

“Non c’erano le condizioni ideali -”ha sottolineato Sofia Goggia”- per disputare la prova in sicurezza ci hanno chiesto nel corso della ricognizione di oggi di lisciarla, ma c’erano veramente tanti mucchi di neve al di fuori dalla linea, speriamo riescano a ripulirla tutta in vista della gara. Sono d’accordo -continua l'azzurra- con la decisione di preservare la salute delle atlete, in primis dobbiamo guardare alla sicurezza, poi in un successivo momento entrano in ballo le condizioni che esaltino il livello della competizione. Sappiamo già -prosegue l'olimpionica- che, affronteremo una gara più corta. Partiremo dalla partenza di riserva e tutte sappiamo che sarà una gara diversa, ma assegnerà comunque 100 punti per la classifica. Arrivo -conclude Goggia- da una gigante di Kranjska Gora dove ho sbagliato tanto nella prima manche perché quando la velocità è bassa faccio fatica a deformare lo sci. Nella seconda invece sono stata più dinamica, richiedeva maggiore intensità e sono riuscita ad esprimere la mia sciata”.









