CDM Schladming: Loic Meillard si impone nel gigante notturno

Festeggia come se avesse vinto il francese Alban Elezi Cannaferina, il suo bel gigante lo colloca al terzo posto che significa primo podio in carriera per lui, giustamente enfatizzato. Il 23 enne transalpino paga 90 centesimi dallo svizzero Loic Meillard che fa suo lo splendido e sempre spettacolare Gigante in notturna di Schadming ultima prova di specialità della Coppa del Mondo maschile di prima delle Olimpiadi di Milano Cortina. Meillard, secondo dopo la prima manche, ha chiuso con il tempo totale di 2:14.38, precedendo il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, il migliore nella prima discesa. Straordinaria la sua storia: figlio di papà norvegese e mamma brasiliana divide la sua vita tra la neve e la samba. Primo podio per lui in Coppa del Mondo l'8 gennaio 2021 nel gigante di Adelboden. Il 27 ottobre 2023 ha annunciato la sua intenzione di ritirarsi dalle competizioni per contrasti con la federazione norvegese e dopo circa un anno di inattività si è ripresentato ai cancelletti di partenza difendendo i colori verde/oro. Un brasiliano sul podio di un gigante di Coppa del Mondo è qualcosa di estremamente particolare, Lucas Pinheiro Braathen sa coniugare rigore nordico e “alegrìa” del sud. Sul gradino più basso del podio come detto il francese Alban Elezi Cannaferina. Quarto posto per il leader della classifica generale, Marco Odermatt. Quanto agli azzurri, delude Alex Vinatzer, che dopo la quinta posizione nella prima manche ha commesso un grave errore nella seconda, finendo squalificato, così il migliore è risultato Giovanni Borsotti, che ha chiuso al nono posto. Ora spazio allo speciale sempre in notturna.







