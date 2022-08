Ceccon è d'oro nel dorso e nella staffetta 4x100 mista trionfano gli azzurri

È un'Italia che fa sognare e che infiamma il Foro Italico, teatro perfetto di un Europeo che rimarrà per sempre scritto nella storia del nuoto. Sono 50 le medaglie azzurre ottenute finora e dopo ben 36 edizioni ci voleva la prova superlativa di Thomas Ceccon per mettere il tricolore sul gradino più alto del podio. Bissando il successo Mondiale dello scorso giugno, il 21enne di Thiene ha disputato una gara perfetta, partendo subito fortissimo e chiudendo con il crono di 52''21. Per Ceccon si tratta della sesta medaglia in questi Europei, la quarta d'oro e dopo le due d'argento. A fine giornata è arrivato il tripudio, quel successo nella staffetta 4*100 mista, che ha chiuso in bellezza questa rassegna europea, mostrando così tutta la forza e la classe del movimento azzurro, portato in alto dai magici 4: Ceccon, Martinenghi, Rivolta, Miressi. La gara comincia con un ottimo avvio di Ceccon, ma dopo di lui arriva in vasca l'infinito ranista Nicolò Martinenghi con le sue gambate perfette si crea il vuoto alle spalle e regala all'Italia quel vantaggio sugli avversari, punto di svolta per questo successo. Sono 4 i secondi che separano gli azzurri dalla Francia, che deve accontentarsi dell'argento e del secondo gradino del podio

. Nei 50 stile libero Leonardo Deplano mette in atto una rimonta perfetta, prendendosi di forza la medaglia d'argento, dietro all'inglese Proud. Nei 50 rana la stella azzurra Benedetta Pilato chiude col crono di 29''71 e deve arrendersi alla campionessa d'Europa Meilutyte. Ilaria Cusinato ritorna protagonista ieri, con il bronzo nei 200 farfalla raggiunto con il tempo eccellente di 2’07’’77. Nella finale dei 200 misti Alberto Razzetti arriva secondo dietro l’Ungherese Kos con il tempo di 1’57”82 così come la Quadarella nei 400 stile libero femminile che chiude alle spalle della tedesca Gose. Si ferma ai piedi del podio la staffetta 4x100 donne con Panziera, Pilato, Bianchi, Di Pietro che chiudono in 3’57”23 alle spalle di Svezia, Francia e Olanda. Nei tuffi è un bronzo amaro quello di Chiara Pellacani e Matteo Santoro nel sincro trampolino 3 metri chiudono dietro alle coppie tedesche e inglesi.