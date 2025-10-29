Cento giorni a Milano Cortina: saranno i Giochi più vasti della storia

All'apertura delle Olimpiadi territorialmente più diffuse della storia mancano solo 100 giorni. Poco più di tre mesi ci separano dai Giochi di Milano Cortina, che poi solo di Milano e Cortina non sono, perché coinvolgeranno anche Livigno, Anterselva, Bormio, Tesero, Predazzo e Verona, sparsi per l'interno arco alpino e su un'area larga 22.000 chilometri quadrati.

Spostarsi da un luogo all'altro sarà complicato, ma è anche vero che queste Olimpiadi proveranno a mettere in mostra tutta la bellezza del nord Italia, sfruttandone appieno le strutture sportive, tra quelle già esistenti e quelle che si stanno finendo di costruire in questi giorni. Sulla Gazzetta dello Sport, in un articolo a propria firma, la presidente del Comitato olimpico internazionale, Kirsty Coventry, si dice entusiasta per l'arrivo imminente dei Giochi, i primi da quando è al vertice del Cio, in cui si dice certa che si vedrà tutta la passione del popolo italiano.

Di passione ne stanno mostrando anche i tifosi che, nonostante prezzi spesso proibitivi, hanno già comprato oltre 800.000 biglietti. Gli eventi cominceranno il 4 febbraio con le prime gare dei round robin di curling a coppie miste – in cui l'Italia è campionessa olimpica con Stefania Costantini e Amos Mosaner – e il 7 febbraio assegneranno le prime medaglie, a partire dalla discesa libera maschile sulla Stelvio di Bormio.

L'Italia arriva dai 17 podi di Pechino e proverà a migliorarsi. Vero è che lo sci ha perso per infortunio Marta Bassino ancor prima dell'inizio della stagione e che Federica Brignone sia tutt'altro che sicura di esserci, ma sono tanti i fuoriclasse azzurri che andranno in gara, a partire dalla pattinatrice Arianna Fontana, la più vincente della storia olimpica invernale.

Tante speranze saranno riposte in Sofia Goggia, che per altro sarà una dei quattro portabandiera italiani. E proprio qui sta una delle novità: per celebrare l'ampio raggio dei Giochi, sarà la prima volta in cui ci saranno ben quattro cerimonie d'apertura in contemporanea, a San Siro, a Cortina, a Livigno e a Predazzo, e in cui saranno accesi due bracieri, uno a Milano e uno a Cortina. Insomma, saranno delle Olimpiadi tutte da scoprire. Appuntamento a inizio febbraio, tra 100 giorni.







