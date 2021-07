TOKYO2020 Cesarini-Rodini, l'Italia ritrova l'oro col canottaggio D'argento uno stoico Paltrinieri, bronzo nel fioretto a squadre e anche nel canottaggio doppio pesi leggeri maschile.

Giornata importante anche per l'Italia che trova finalmente il suo secondo oro. Il trionfo arriva nel canottaggio doppio pesi leggeri con Federica Cesarini e Valentina Rodini, vincenti per 24 e 27 centesimi su Francia e Olanda. Nella stessa specialità, bronzo per Pietro Ruta e Stefano Oppo, a podio con Irlanda e Germania. Prestazione immensa anche per Gregorio Paltrinieri, frenato dalla mononucleosi ma comunque d'argento negli 800 stile, dietro all'americano Finke e davanti all'ucraino Romanchuk. Infine altro bronzo per la squadra di fioretto femminile: Volpi, Errigo, Batini e Cipressa si fanno rimontare dalla Francia nella semifinale e poi si riscattano demolendo 45-23 gli Stati Uniti nella finalina.

