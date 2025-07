MONDIALI NUOTO SINGAPORE 2025 Chiara Pellacani conquista il bronzo mondiale nel trampolino da 1 metro La tuffatrice romana, 22 anni, ottiene la sua prima medaglia individuale, terza italiana nella storia con 23 podi tra europei e mondiali

Chiara Pellacani conquista il bronzo mondiale nel trampolino da 1 metro.

L'Italia dei tuffi va subito a medaglia nella giornata d'apertura dei Mondiali di specialità, a Singapore, trascinata sul podio dalla classe e dalla grinta di Chiara Pellacani. La campionessa d'Europa del trampolino da un metro si conferma la migliore del continente anche nella prova iridata, superata solo dalla australiana Maddison Keeney, vice campionessa olimpica, e dalla cinese Li Yajie, argento. Per la romana 22enne, che vive in America, si tratta del primo podio mondiale individuale della carriera nel trampolino da un metro, raggiunto col punteggio di 270.80, frutto di una prestazione costante e pulita. E' la terza medaglia individuale conquistata da una tuffatrice italiana dopo Tania Cagnotto, che ha vinto anche l'oro da un metro a Kazan 2015, ed Elena Bertocchi, terza a Budapest 2017 ma oggi eliminata prima della finale. Buon piazzamento per Elisa Cosetti nei tuffi da grandi altezze. Dopo una lunga interruzione per un temporale, proprio prima dell'ultima rotazione, l'azzurra ha ottenuto l'ottavo posto in una gara vinta da Rhiannan Iffland. Per l'australiana è il quinto successo mondiale consecutivo; in pratica è campionessa del mondo da sempre, da quando nel 2017 furono introdotti nel programma i tuffi da 27 metri. Oro per l'australiana Iffland, argento per la canadese Leathead, bronzo al collo della statunitense Kelly Tuffi dal trampolino 3 metri misto Cina davanti a Messico e Giappone. L'Italia chiude al sesto posto.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: