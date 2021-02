Chieri passa a Trento ma rischia il sorpasso di Scandicci

Vittoria di Pirro si diceva una volta, definizione perfetta per il 3-2 di Chieri sul campo di Trentino. Perché le piemontesi perdono virtualmente un punto sulla principale rivale per il quarto posto, Scandicci, ora a -2 ma con una gara in meno. Un successo fondato sul partitone del due Grobelna-Frantti (24 punti a testa) per le padrone di casa 16 di Melli e altrettanti di Furlan. Dei cinque set del Sanbapolis ce n'è solo uno combattuto, gli altri sono tutti a senso unico. Nel primo Trentino allunga subito e consolida il margine con Melli, imponendosi 25-15.







Chieri risponde facendo ancora meglio, con le battute di Frantti a mandare in tilt le ricezioni locali per un 12-25 più che in ciabatte.

Stesso andamento nel terzo: stavolta è 15-25, con le già citate Grobelna e Frantti a guidare il sorpasso ospite. Quindi l'anomalia, un quarto set tirato fino in fondo: le redini comunque sono sempre saldamente in mano a Trentino, che nel finale non si scompone e trova il 25-23 che vale il tie break. Perso un punto, Chieri ha comunque la lucidità per assicurarsi gli altri due senza troppi problemi: periodo dominato, 8-15 e, per ora, quarto posto in solitaria.