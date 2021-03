Chiusa la regular season, ecco la griglia scudetto del volley femminile Si comincia con gli ottavi, con Conegliano, Novara, Monza e Busto Arsizio che sono già ai quarti.

Esclusa la retrocessa Brescia – congedatasi in bellezza vincendo 3-1 a Firenze - tutta la Serie A si prepara per i playoff. Negli ultimi recuperi restava da capire chi, insieme a Conegliano, Novara e Monza, avrebbe saltato il turno iniziale. Privilegio che spetterà a Busto Arsizio, promossa tra le prime quattro da un ruolino di 10 vittorie filate. E dal ko domenicale di Scandicci, caduta 3-1 con Monza e quinta in virtù del quoziente set a sfavore con le bustocche. Agli ottavi – da giocarsi con andata e ritorno – le toscane se la vedranno con Bergamo. Scavalcata al fotofinish da Perugia, che battendo 3-1 Trentino, in virtù del già citato quoziente set, ha messo la freccia pure su Casalmaggiore, che così incrocerà l'altra potenza del primo turno, Chieri. Gli altri due incroci, sulla carta gli unici equilibrati, sono Cuneo-Perugia e Trentino-Firenze.

[Banner_Google_ADS]



Gli ottavi si giocano tra 20 e 24 marzo, mentre dal 27 si procederà con i quarti, che come semifinali e finale saranno al meglio delle 3 partite. Conegliano – perfetta in una stagione regolare chiusa a punteggio pieno – affronterà Trentino o Firenze; Novara una tra Cuneo e Perugia; Monza la vincente tra Chieri e Casalmaggiore; Busto Arsizio, Scandicci o Bergamo. I playoff termineranno il 21 aprile – se la finale si chiuderà sul 2-0 – oppure il 24/25 aprile, se per assegnare lo scudetto ci vorrà la bella.



I più letti della settimana: