TENNIS Christian Forcellini: "Una tragedia immensa"

Il presidente della Federazione Sammarinese Tennis Christian Forcellini ricorda Simone De Luigi scomparso ieri sera, a soli 18 anni in un terribile incidente stradale. "Vedevo nei suoi occhi un ragazzo fiero, era contento di far parte della Nazionale di Coppa Davis, eravamo orgogliosi di lui. Simone avrebbe rappresentato il futuro del tennis sammarinese. Aveva trovato nel tennis una passione incredibile. Queste cose non dovrebbero mai succedere ad un ragazzo di 18 anni".

Nel video l'intervista

