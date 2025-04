Ciccone firma la prima tappa del Tour of the Alps

In principio fu Giro del Trentino, poi col coinvolgimento delle montagne tirolesi ha corretto la denominazione in Tour of the Alps. E comunque sia l'edizione 2025 comincia con un'ottima notizia. La porta Giulio Ciccone che fa sua la prima tappa in volata. Il capitano della Lidl-Trek, che vive e si allena a San Marino, ha sfruttato il grande lavoro del suo team per poi lanciarsi nello sprint decisivo. Partenza e arrivo a San Lorenzo Dorsino per la prima tappa in territorio trentino, l'unica con un vero e proprio arrivo in salita. A dividere in due il percorso c'è il Gran Premio della Montagna di Campo Carlo Magno (14.4 km al 6.2%), che segna l'ingresso nelle fasi cruciali. Dopo una decina di chilometri totali nasce la fuga temeraria di giornata con una gruppetto che comprende anche Davide Bais. Dopo aver stabilizzato a lungo il vantaggio sui 3 minuti il gruppo ha cambiato passo cominciando una lenta, ma inesorabile rimonta. Il finale di tappa, complice il tracciato fatto non proprio di muri, ma di saliscendi molto impegnativi, ha contribuito ad una selezione naturale della quale è stata la Lidl Trek la più veloce a beneficiare. Uno sprint ristretto con Ciccone a prendere la ruota di Max Poole e prendersi la prima tappa e la maglia di leader.