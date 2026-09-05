CICLISMO Ciclismo, 176 al via (anche dall'estero) per il 6° Trofeo Top Automazioni La gara juniores, diventata internazionale, è in programma il 20 settembre tra le province di Rimini e Forlì-Cesena

Saranno 176 i ciclisti al via del 6° Trofeo Top Automazioni – 3° Memorial Davide Bertozzi, corsa riservata agli atleti juniores, in programma domenica 20 settembre tra le strade di Poggio Torriana, Santarcangelo e Savignano. E arriveranno non solo dall'Italia, con 30 delle migliori formazioni del Paese selezionate per partecipare, ma anche dall'estero, per una gara ormai diventata internazionale. Nella sede della ditta da cui prende il nome, la corsa e le sue novità sono state presentate, insieme a ex ciclisti come Piotr Ugrumov – tre volte sui podi dei grandi giri in carriera –, Davide Carli e il già ct della Nazionale, Davide Cassani.

Invariato il percorso, apprezzatissimo dai direttori sportivi: 129 km attraverso le province di Rimini e Forlì-Cesena, con 1260 metri di dislivello complessivo e la salita del Trebbio a rappresentarne uno dei momenti decisivi. La corsa, organizzata dal Team del Capitano di Daniele Bertozzi, partirà proprio dalla sede di Top Automazioni e Cassani parla così dell'attenzione sempre crescente riservata alla categoria juniores: "È diventata una categoria di riferimento perché le squadre importanti, le squadre World Tour, ormai vanno a pescare direttamente in questa categoria. I carichi di lavoro che fanno adesso questi ragazzi di 16-18 anni li ho comparati con i carichi che facevo da professionista nei primi anni. Quando sono passato vuol dire che è cambiato decisamente tutto. Infatti ci sono dei ragazzini fortissimi e non è un caso che alcuni di 19-20 anni siano già al vertice del ciclismo mondiale".

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