Ciclismo: 60 anni fa moriva Fausto Coppi

Il 2 gennaio di 60 anni fa moriva Fausto Coppi. Uno dei ciclisti più amati dello sport italiano scompariva all'età di 40 anni a seguito della malaria contratta in Africa. Una vita dedica al ciclismo che lo ha consegnato all'immortalità grazie ai successi conquistati in carriera e anche per la leggendaria rivalità con l'amico/avversario Gino Bartali. Coppi è stato il primo dei grandi divi dello sport, ispirando canzoni, film e libri. Un mito senza tempo nell'Italia del pre e dopo guerra. Un atleta capace di vincere tutto: 5 volte il Giro d'Italia, 2 il Tour de France, diventando il primo ciclista a conquistare le due grandi corse a tappe nello stesso anno. In carriera anche il campionato del mondo nel 1953, diventando anche campione del mondo d'inseguimento nel 1947 e nel 1949 e primatista dell'ora dal 1942 al 1956.