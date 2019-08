Ciclismo: a Londra Elia Viviani conquista il 75 successo della sua carriera

Non c'è posto migliore di Buckingham Palace per mettersi la corona: deve averlo pensato Elia Viviani dopo la vittoria nella Prudential Ride di Londra, gara che da due anni fa parte del circuito mondiale di ciclismo. Impressionante la sua rimonta nell'ultimo chilometro in cui dopo aver evitato la caduta del gruppo ha messo la freccia e portato a casa il settimo successo stagionale in 3h 46' 16". Merito anche del lavoro del compagno di squadra Michael Mørkøv, che apre la strada a Viviani e riesce anche a chiudere con un terzo posto meritatissimo per il grande lavoro svolto. Inutile lo sprint di Sam Bennett che chiude con la seconda posizione, sesto invece l'italiano Giacomo Nizzolo, tornato a correre dopo l'incidente nell'ultimo Tour de France che lo aveva costretto al ritiro. L'attesa è ora per il campionato europeo, che si terrà ad Alkmaar, in Olanda, tra il 7 e l'11 agosto, di cui il ciclista veneto sembra essere il grande favorito.