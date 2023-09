CICLISMO Ciclismo, agli Europei due medaglie per le cronostaffette azzurre Oro nella gara junior, argento in quella elite. L'Italia porta porta a tre le medaglie nella spedizione continentale.

Nella cronostaffetta mista junior l'Italia conferma il titolo dello scorso anno imponendosi agli Europei in Olanda con il tempo di 48’14”. Luca Giaimi, Andrea Bessega e Andrea Montagner hanno gareggiato tra gli uomini, cedendo il testimone in quinta posizione a Eleonora La Bella, Alice Toniolli e Federica Venturelli che ha trascinato le compagne alla rimonta fino all'oro davanti a Germania e Francia. La terza medaglia italiana ai Europei è arrivata nella cronostaffetta mista elite con gli azzurri secondi alla spalle della Francia per 3 secondi e 8 centesimi. Terzetto maschile formato da Affini, Cattaneo e Sobrero, quello femminile da Guazzini, Cecchini e Paladin.

