Ciclismo: Colbrelli colpito da arresto cardiorespiratorio.

Sonny Colbrelli è stato ricoverato in ospedale dopo un arresto cardiorespiratorio, pochi istanti dopo l'arrivo della prima tappa del Giro di Catalogna ciclistico che ha concluso al secondo posto a Sant Feliu de Guixols. Il campione europeo in carica è stato soccorso d'urgenza dopo l'arrivo della tappa vinta dall'australiano Michael Matthews al termine di una volata in salita. Secondo il comunicato ufficiale del Giro di Catalogna diffuso in serata, Colbrelli è stato vittima di "un episodio di perdita di coscienza con convulsioni e successivo arresto cardiorespiratorio". I soccorritori, che hanno rianimato il corridore, hanno eseguito un massaggio cardiaco e utilizzato un defibrillatore, aggiunge il comunicato stampa. Colbrelli è stato poi portato in ambulanza all'ospedale universitario di Girona. "Le sue condizioni sono stabili", ha detto informato la sua squadra Bahrain-Victorious.

