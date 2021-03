Ciclismo, Coppi Bartali: leader è Mark Cavendish

Jakub Mareczko ha vinto la prima semitappa della Settimana Coppi e Bartali, frazione di 97,8 km da Gatteo a Gatteo. Il ciclista italiano di origine polacche era caduto domenica alla “Per sempre Alfredo”. Oggi di nuovo in strada si è preso la soddisfazione di vincere la prima tappa. Il 26enne bresciano è al secondo successo stagionale , è riuscito a battere allo sprint il britannico Mark Cavendish. Terzo posto per il tedesco Marius Mayrhofer. Manuele Boaro ha cercato di uscire dal gruppo per anticipare i velocisti a 15 chilometri dall’arrivo ma è stato di nuovo assorbito poco dopo. Nel pomeriggio la seconda semitappa, sempre da Gatteo a Gatteo, per una lunghezza di 10,8 chilometri, era una cronosquadre che è stata vinta dalla Israel Start-up Nation con il tempo di 11’36”. Seconda l’Astana, con la Deceuninck terza. Alla luce di questo risultato Cavendish partirà domani da Riccione con la maglia di leader della generale.

La seconda tappa è di 163 km con arrivo a Sogliano sul Rubicone, venerdì la tappa di San Marino. La Polizia Civile, in una nota, ha diffuso l'elenco delle strade che saranno chiuse il 25 e il 26 marzo.