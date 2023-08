CICLISMO Ciclismo, è morto De Decker della Lotto-Dstny: era stato investito mercoledì L'atleta belga aveva 22 anni ed è deceduto dopo due giorni di coma

Ciclismo, è morto De Decker della Lotto-Dstny: era stato investito mercoledì.

Dopo due giorni in coma, è morto Tijl De Decker, ciclista belga di 22 anni che era stato investito durante un allenamento a Lier, mercoledì. Trasportato in ospedale d'urgenza, non è sopravvissuto ai traumi riportati. De Decker correva per la Lotto-Dstny, che ha dato l'annuncio della sua morte, ed era prossimo al salto tra i professionisti, dopo aver vinto ad aprile la Parigi-Roubaix Under 23.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: