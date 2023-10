CICLISMO Ciclismo, Giro della Croazia: trionfa Orluis Alberto Aular Sanabria. Ultima tappa a Campbell Stewart.

Ultima tappa al neozelandese Campbell Stewart. Il venezuelano Orluis Alberto Aular Sanabria ha vinto l'edizione 2023 del Giro della Croazia. Il corridore della Caja Rural aveva conquistato tappa e maglia di leader nella penultima frazione della gara. È bastato difendere il vantaggio di 9 secondi su Ethan Hayter e Magnus Sheffiled per confermarsi al vertice dopo la sesta tappa di 157 km da Samobor a Zagabria. Alla fine il venezuelano festeggia il successo con tre secondi di vantaggio sul norvegese Alexander Kristoff e sette su Ethan Hayter a 14 secondi Nicolò Parisini che in Croazia ha vinto la sua prima gara da professionista. È un finale di edizione con il brivido, anche per la caduta a 200 metri dal traguardo del leader della classifica, che nonostante tutto riesce a rialzarsi e poi a tagliare il traguardo. Bel finale anche perché il norvegese Kristoff ha rischiato seriamente di vincere il Giro di Croazia. Grazie agli abbuoni, Kristoff in caso di successo di tappa sarebbe passato in testa con un secondo di vantaggio. Nell'ultima tappa successo per il neozelandese Campbell Stewart che s'impone sul gruppetto formato anche da Kristoff e Parisini. Per il neozelandese si tratta della prima vittoria tra i professionisti.

