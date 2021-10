Ciclismo, i migliori allievi alla Lugo-San Marino

Domenica torna la Lugo-San Marino classica per Allievi giunta alle edizione numero 64. Con l'organizzazione del Gruppo Sportivo Francesco Baracca e la collaborazione della Federazione Sammarinese Ciclismo , i concorrenti partiranno da Lugo per il percorso che li porterà in Repubblica attraverso il confine di Gualdicciolo e poi lo storico arrivo sullo stradone alla porta del paese. L'anno scorso, in una stagione dimezzata causa Covid, la gara riuscì comunque a svolgersi regolarmente e fu vinta da Pietro Mattio.