Tadej Pogacar ha vinto la Liegi-Bastogne-Liegi. Lo sloveno della Uae-Emirates, 22 anni e campione in carica del Tour de France, ha battuto in volata il campione del mondo Julian Alaphilippe. Il francese Gaudu che ha chiuso il podio. Quarto Valverde a 41 anni, quinto Woods; Formolo sedicesimo e migliore italiano. Da segnalare la squalifica di Carapaz per una posizione adesso vietata in discesa.