Ciclismo, pronto il nuovo calendario: i grandi giri in 71 giorni

In giornata dovrebbe essere pubblicato il nuovo calendario ufficiale dell'UCI, che prevederà la disputa dei tre grandi giri in 71 giorni. Il Tour de France si disputerà dal 29 agosto al 20 settembre, il Giro d'Italia dal 3 al 25 ottobre e la Vuelta di Spagna dal 20 ottobre all'8 novembre, ma in 18 tappe. I Mondiali restano dal 20 al 27 settembre, mentre le classiche saranno in concomitanza con i grandi giri: la Liegi-Bastogne-Liegi e le Fiandre si correranno durante il Giro, la Parigi-Roubaix durante la Vuelta.