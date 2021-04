RISSA Ciclismo: si prendono a spallate, due corridori espulsi al Fiandre Squalificato un ciclista per aver scagliato la borraccia contro i tifosi

Ciclismo: si prendono a spallate, due corridori espulsi al Fiandre.

Il Giro delle Fiandre inizia con tre espulsioni. Le prime due per un episodio che sa dell'incredibile: il kazako Yevgeniy Fedorov e il belga Otto Vergaerde si sono presi a spallate mentre si trovavano in testa al gruppo. La direzione di gara, visionate le registrazioni delle riprese, ha deciso di espellerli immediatamente per condotta aggressiva.

Squalificato anche lo svizzero Michael Schär per aver scagliato la sua borraccia addosso a un gruppetto di tifosi a bordo strada.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: