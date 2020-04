Ciclismo: Tour dal 29 agosto, Giro dal 3 ottobre

L'Unione Ciclistica Internazionale ha ufficializzato che fino al prossimo primo luglio tutte le attività UCI su strada sono rinviate, proroga estesa al primo agosto per gli eventi WorldTour. Il calendario è stato aggiustato partendo dal Tour de France. La Grande Boucle si terrà dal 29 agosto al 20 settembre sullo stesso percorso stabilito dall'organizzazione. “Correre questo evento, si legge nel comunicato dell'UCI, nelle migliori condizioni possibili è ritenuto essenziale, dato il suo ruolo centrale nell'economia del ciclismo e la sua esposizione, in particolare per i team che traggono vantaggio in questa occasione da una visibilità senza pari”. Nessuna modifica per campionati del mondo. In Svizzera il mondiale era previsto dal 20 al 27 settembre e le date sono rimaste confermate. Dopo i campionati del mondo sarà la volta del Giro d'Italia. Per il quale l'UCI non ha dato indicazioni sulla data. Indicativamente la corsa rosa dovrebbe partire il 3 ottobre per concludersi il 25. Il Giro subirà alcuni cambiamenti, difficile confermare le prime tappe in Ungheria si ipotizza una partenza dal sud Italia. Terminato il Giro sarà il momento della Vuelta, anche per la corsa a tappe spagnola non state date indicazioni sulle date. Le classiche Monumento si faranno anche nel 2020, ancora da decidere le date. L’UCI ha infatti previsto che vengano recuperate le più importanti gare di un giorno: Milano-Sanremo, il Giro delle Fiandre, Parigi-Roubaix e Liegi-Bastogne-Liegi. Per quanto riguarda i campionati nazionali, organizzati dalle Federazioni nazionali, si svolgeranno nel week-end dal 22 al 23 agosto, mentre i Campionati europei su strada rimangono in calendario a settembre in Trentino.



