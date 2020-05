Ciclismo, ufficiale il nuovo calendario: via il 1° agosto, Giro e Vuelta parzialmente insieme

Dalle Strade Bianche del primo agosto alla chiusura della Vuelta di Spagna dell'8 novembre, il ciclismo adeguato al Covid riprogramma la sua stagione in poco più di tre mesi. L'UCI ufficializza un nuovo calendario che per ovvie ragioni sarà compresso all'ennesima potenza, con tanto di alcune sovrapposizioni clamorose. Come detto si comincia in Italia, il primo agosto, con la Strade Bianche, seguita, l'8 agosto, dalla Milano-Sanremo. Nel mezzo (dal 5 al 9) il Giro di Polonia, subito dopo (dal 12 al 16) il Delfinato. E sul calar dell'estate si apre la 71 giorni dedicata ai Grandi Giri: per una volta apre il Tour de France, in programma dal 29 agosto al 20 settembre. Poi il Giro d'Italia e la Vuelta, che quest'anno vivranno una parziale, quanto storica, contemporaneità: la corsa Rosa va in scena dal 3 al 25 ottobre, quella ispanica dal 20 ottobre all'8 novembre. Tra Grand Boucle e Giro c'è una settimana totalmente dedicata ai Mondiali, confermati dal 20 al 27 settembre, mentre il 30 settembre c'è la Freccia Vallone. Le restanti classiche e le altre gare principali dovranno invece fare i conti con la concomitanza con le tre regine delle corse a tappe. Dal 7 al 14 settembre, in pieno Tour, tocca alla Tirreno-Adriatico, durante il Giro invece ci sono la Liegi-Bastogne-Liegi (4 ottobre), l'Amstel Gold Race (10 ottobre), la Gent-Wevelgem (11 ottobre) e il Giro delle Fiandre (18 ottobre). La Parigi-Roubaix – per la prima volta anche al femminile – è fissata per il 25 ottobre, mentre il 31 ottobre è il turno del Lombardia.