Ciclismo: Van Der Poel è campione del mondo a Glasgow L'olandese stacca tutti a 20 dall'arrivo. Secondo Van Aert, terzo Pogacar

Più forte degli avversari, più forte della pioggia, più forte anche delle cadute. Mathieu Van Der Poel è il nuovo campione del mondo. Dopo aver ripreso il fuggitivo Alberto Bettiol, insieme a Wout Van Aert, Mads Pedersen e Tadej Pogacar, l'olandese scatta e lascia tutti sul posto a poco più di 20 km all'arrivo, guadagnando terreno velocemente. Staccati gli inseguitori, cade, ma si rialza subito e riparte, chiudendo con quasi due minuti di vantaggio su Van Aert. Terzo è Pogacar, che batte Pedersen in volata. È il secondo titolo mondiale in linea su strada per Van Der Poel, il primo tra gli adulti, dopo quello Juniores del 2013, che corona un 2023 d'oro in cui l'olandese aveva già vinto Milano-Sanremo, Parigi-Roubaix e Giro del Belgio.

