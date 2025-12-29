CICLISMO Ciclocross: Nys ritrova il successo, 15 di fila per Brand La Coppa del mondo si avvia a conclusione, nell'ottava tappa, a Dendermonde, vincono il campione belga e la fuoriclasse olandese

Ciclocross: Nys ritrova il successo, 15 di fila per Brand.

Thibau Nys approfitta dell'assenza di Mathieu Van der Poel e torna alla vittoria in Coppa del mondo di ciclocross, nell'ottava tappa. A Dendermonde, su un circuito notoriamente veloce, il belga precede Del Grosso e il leader della classifica generale, Sweeck.

In una gara caratterizzata da tempi bassi e gruppo allungato dal primo all'ultimo giro, cambia spesso il leader della corsa, da Orts a Del Grosso, fino allo allo stesso Nys. E mentre Wout Van Aert prova ad affacciarsi nelle posizioni migliori, ma fatica a rimanere con i migliori, chiudendo con un deludente sesto posto, Nys trova l'affondo giusto proprio all'ultimo giro, grazie a un'accelerazione all'esterno su una curva in salita. La volata che ne segue è incredibile, con il belga che la lancia e la conduce dall'inizio alla fine, regolando Del Grosso e Sweeck. È il terzo successo stagionale per lui, che si riavvicina alla vetta della classifica generale, occupata da Sweeck.

Presupposti simili, al femminile, dove il circuito si presterebbe a una gara a gruppo compatto, ma i pronostici saltano subito perché Fouquenet scappa già nel primo giro e costringe Lucinda Brand a uno sforzo enorme per rimanere a contatto, seguita da Gery. La leader della classifica generale, però, ha una marcia in più anche stavolta e al terzo giro si porta al comando da sola.

Le due compagne di fuga faticano a tenerne il passo, staccandosi pian piano, mentre da dietro riemerge, un giro alla volta, Pieterse. L'olandese chiude man mano il divario con la vetta, riuscendo anche a riassorbire Fouquenet, ma non Brand, che percorre l'ultimo giro con ben 24 secondi di vantaggio e si prende la 15a vittoria stagionale ed è sempre più al comando della Coppa del mondo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: