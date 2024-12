CICLISMO Ciclocross: Van der Poel domina a Gavere e Loenhout

Mathieu Van der Poel si conferma uno o due spanne sopra tutti nel ciclocross. E continua ad aggiornare le sue statistiche-monstre: con il doppio successo tra Gavere e Loenhout, in Belgio, il campione del mondo centra la quarta vittoria consecutiva in stagione, la numero 165 e 166 nella specialità e supera le 40 in Coppa del Mondo. Ingiocabile il fuoriclasse della Alpecin, anche sul durissimo percorso di Gavere con il fango a farla da padrone. Dopo un paio di giri che sono serviti per carburare, non c'è stata più storia: Van der Poel ha preso il largo imponendosi nella sesta tappa iridata. 26 secondi di vantaggio sul belga Vanthourenhout – sempre leader di Coppa - 41 su Nys. Assente il grande rivale Wout Van Aert: i due si sono spartiti gli ultimi dieci Mondiali di ciclocross ad eccezione di quello del 2022 vinto da Pidcock, in assenza dei fenomeni. Paesi Bassi assoluti dominatori anche nel femminile: è tripletta neerlandese con il successo di Fem Van Empel davanti alle connazionali Lucinda Brand e Puck Pieterse. La Coppa del Mondo tornerà protagonista già in questo weekend con il round francese di Besancon.

