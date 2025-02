Ciclocross, van Empel nella storia: terzo Mondiale consecutivo

Fem Van Empel entra nella storia del ciclocross. L'olandese conquista il terzo titolo consecutivo ai Mondiali di Lievin, in Francia, raggiunge la belga Sanne Cant e punta con decisione ai sei successi di un “mostro sacro” come Marianne Vos. Paesi Bassi dominatori assoluti della categoria Elite femminile: oltre all'oro di Van Empel, autrice di una gran rimonta nell'ultimo giro, c'è anche l'argento di Lucinda Brand – protagonista di un emozionante duello proprio con la connazionale – e il bronzo di Puck Pieterse. Replicato il podio del 2024, con lo stesso identico ordine, mentre nel 2023 era stata Pieterse a prendersi il secondo posto a discapito di Brand.

Nella categoria Junior, invece, trionfa la giovanissima stella francese Lise Revol. Dopo i due successi ottenuti in Coppa del Mondo a Besancon e Benidorm, la beniamina di casa si è ripetuta nella gara più importante. Anche in questo caso lotta a due con la ceca Bukovska, recuperata nell'ultimo giro. Alla fine la Revol si è imposta con undici secondi di vantaggio sulla rivale, medaglia di bronzo per la canadese Carrier.

L'Olanda è poi tornata a far la voce grossa nell'Under 23 maschile con il trionfo di Tibor Del Grosso. Il corridore neerlandese si è dimostrato di un'altra categoria, come già dimostrato in Coppa del Mondo. Prova magistrale sul circuito di Val de Souchez e maglia iridata conquistata per il secondo anno consecutivo. Alle sue spalle i belga De Bruyckere – all'esordio nel Mondiale – e Michels, già bronzo nel 2024.