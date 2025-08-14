TENNIS Cincinnati, Bronzetti si ferma agli ottavi: Gauff vince in due set La n.2 del mondo elimina la romagnola 6-2 6-4 in 1h20’. Per Gauff ai quarti Jasmine Paolini o Barbora Krejcikova.

Cincinnati, Bronzetti si ferma agli ottavi: Gauff vince in due set.

Lucia Bronzetti è stata eliminata negli ottavi di finale del torneo Wta 1000 di Cincinnati, battuta in due set da Coco Gauff, n.2 al mondo, col punteggio di 6-2, 6-4, in un'ora e 20 minuti. Era il terzo incontro tra la romagnola e la statunitense, che si era già aggiudicata i due precedenti. Al prossimo turno, Gauff affronterà Jasmine Paolini o la ceca Barbora Krejcikova, che scenderanno in campo tra poco.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: