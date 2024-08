TENNIS Cincinnati, il WTA 1000 va ad Arynba Sabalenka

Non un grande partita, ma quanto basta ad Aryna Sabalenka per battere Jessica Pegula e conquistare il WTA 1000 di Cincinnati. Secondo successo in stagione dopo l'Australian Open, quindicesimo in carriera per la Bielorussa. Match che solo a tratti si è acceso, ma che ha visto Pegula sempre costretta a remare di rincorsa. Specie nel primo set, mai realmente in discussione, con la Sabalenka (che tornerà ad essere la numero 2 al mondo) a chiuderlo 6-3 in mezzora di dominio o quasi scandito dalla solidità al servizio. Troppo pesante la palla per una Pegula che non ha mai trovato la chiave per stare dentro al match, nemmeno in un secondo set solo teoricamente più equilibrato. Dopo aver subito il break, l'americana per ben tre volte ha chiuso i game in risposta senza guadagnare nemmeno un 15. Avanti 5-4 sul punto di servire per il match è stata Sabalenka a bloccarsi regalando una manciata di minuti di tennis in più agli spettatori che hanno riempito il centrale. Un nuovo break e sul 6-5 il servizio tenuto a 15 regala il titolo alla tennista di Minsk.

