Cincinnati Open: Jannik Sinner ai quarti, fuori Flavio Cobolli.

Venerdì, giorno del suo 23mo compleanno, Jannik Sinner si è regalato senza giocare il primo quarto di finale in carriera al Cincinnati Open. Il numero 32 del mondo, l'australiano Jordan Thompson si è infatti ritirato prima di scendere in campo. Vincendo, Sinner diventa il primo giocatore a raggiungere sei volte almeno i quarti di finale nei Masters 1000 in una singola stagione dal 2021, quando ci riuscì Stefanos Tsitsipas. L'altoatesino Sinner, dunque, tornerà in campo per il quarto di finale contro Andrey Rublev. Una settimana dopo sarà il remake della sfida di Montreal, vinta allora dal russo in tre set. Il moscovita ha battuto 76(5) 61 Brandon Nakashima. Esordio amaro invece per Carlos Alcaraz. Lo spagnolo esce di scena, a sorpresa, al 2° turno, battuto da Gael Monfils con il punteggio di 4-6, 7-6(5), 6-4 in 2 ore e 30 minuti complessive di gioco. Una gioia di poca durata per il francese, che non ha superato gli ottavi, battuto da Holger Rune (3 -6, 6-3, 6-4).

Nelle sfide di oggi troppo alto per Flavio Cobolli l'ostacolo costituito da Hubert Hurkacz (n.7 del ranking), che l'ha eliminato in tre set (6-3, 3-6, 6-1). Nei quarti del Masters 1000 di Cincinnari il polacco affronterà l'americano Frances Tiafoe. Il danese affronterà nei quarti il britannico Jack Draper (N.28), che ha sconfitto il canadese Félix Auger-Aliassime (5-7, 6-4, 6-4). Il tedesco Alexander Zverev (n.4), vincitore sullo spagnolo Pablo Carreno, affronterà l'americano Ben Shelton.







