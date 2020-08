TENNIS Cincinnati, ritiro Osaka: Azarenka vince la finale che non c'è

Vika Azarenka vince la finale che non c'è di un torneo Wta denominato Cincinnati, ma che per via dell'emergenza sanitaria si gioca a New York. Niente finale per il ritiro di Naomi Osaka.

Polemiche per la decisione motivata da un'infiammazione al tendine del ginocchio, diagnosi generica e sospetta se è vero come è vero che già stanotte la Osaka sarà impegnata nel primo turno dello US Open. Un ritiro precauzionale, quindi, a cui non ha fatto seguito la cancellazione dallo slam. Già venerdì la Osaka aveva fatto parlare di sé rifiutandosi di scendere in campo per la semifinale in accordo con le proteste del movimento Black Lives Matter, semifinale poi disputata e vinta con un giorno di ritardo contro Elise Mertens.

Ad aggiudicarsi il torneo è dunque la bielorussa Azarenka, al ventunesimo titolo in carriera dopo un lungo periodo di digiuno. Non vinceva da Miami 2016. E ora sugli stessi campi via al quarto slam dell'anno. Che diventa il secondo dopo che il covid ha posticipato Parigi e cancellato Wimbledon. Nel tabellone femminile a difendere i colori italiani ci sono Jasmine Paolini e Camila Giorgi. Decisamente più nutrita la pattuglia maschile formata da 9 giocatori. Altra anomalia l'accesso al tabellone è avvenuto solo direttamente per diritto di classifica, senza la disputa delle qualificazioni.



