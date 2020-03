Cio: giochi olimpici rinviati al 2021

Il Cio ha ufficializzato con un comunicato la notizia anticipata dal premier giapponese Shinzo Abe: "I Giochi sono rinviati al 2021, non oltre l'estate, per salvaguardare la salute degli atleti e di tutti i partecipanti. Manterranno il nome di Giochi olimpici e paralimpici Tokyo 2020". La fiamma olimpica rimarrà in Giappone.



