Clamoroso a Montecarlo: Djokovic va fuori al debutto

Tre match giocati negli ultimi 3 mesi e mezzo sono troppo pochi per presentarsi competitivo in un Master 1000 come quello di Montecarlo. Anche per Novak Djokovic. Che rientra proprio nel torneo monegasco, ma prende disco rosso al primo turno. A batterlo è lo spagnolo di origini russe Alejandro Dovidovich-Fokina, specialista del rosso certo, ma che non avrebbe avuto scampo contro un Nole al 70 cento. E invece rispetto al 6-3 6-7 6-1 maturato sul campo, la vittoria dello spagnolo poteva essere anche più netta perché nel secondo set per ben due volte si è trovato avanti di un break. Sostenuto dal tifo del pubblico accorso in massa sul Ranieri III, Djokovic non è apparso incisivo fin dalle prime palle nel contesto di un match ulteriormente complicato dal vento forte che ha portato anche un dato emblematico e cioè il più alto numero di break subiti da Nole in carriera. Tanti gli errori gratuiti del numero 1 del mondo che nel 2022 ha fatto parlare di sé più per la telenovela legata al vaccino e mancata partecipazione all'Australian Open che per quanto fatto vedere sotto rete. Djokovic, che ha essenzialmente bisogno di incamerare match, ha scelto di ripartire dal Serbian Open, programmato nella sua Belgrado settimana prossima.