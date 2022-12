BASEBALL Clamoroso nel baseball, San Marino e Parma non hanno presentato l’iscrizione al campionato di serie A

San Marino e Parma non hanno presentato l’iscrizione al prossimo campionato di serie A entro la scadenza del 15 dicembre. Le squadre che hanno disputato l'ultima finale scudetto hanno chiesto una formula che garantisse un maggior livello tecnico. Il Consiglio Federale invece ha confermato la struttura del campionato in 4 gironi. Un muro contro muro che al momento ha portato all'esclusione della due squadre più rappresentative del baseball italiano anche se fonti interne alla federazione hanno parlato di situazioni da perfezionare che si definiranno nel giro di pochi giorni.

