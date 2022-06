Claudio Muccioli confermato alla presidenza Nado 'Nel prossimo mandato ai nostri membri sarà richiesta una specifica professionalità e competenza'

Claudio Muccioli confermato alla presidenza Nado.

Claudio Muccioli confermato dal Consiglio Nazionale del Cons, alla presidenza del NADO San Marino. Traccia i nuovi passaggi di sviluppo nella lotta al doping. Il sistema antidoping vede una continua evoluzione per alzare il livello di tutti coloro che a vario titolo devono garantire uno sport pulito ed uguale per tutti. “In questo contesto si inseriscono le ultime linee guida pubblicate dalla WADA che prevedono dei requisiti minimi di professionalità per tutti coloro che fanno parte del NADO – spiega Muccioli -. Gli Standard Professionali riguarderanno le funzioni principali per il ruolo ricoperto nell’ambito dell’antidoping, le competenze, le conoscenze e le abilità necessarie per svolgere il ruolo. Ai membri del NADO San Marino, nel prossimo triennio 2022-24, sarà richiesto un impegno ed una professionalità specifica per il ruolo che dovranno ricoprire, anche in previsione di un possibile audit di verifica sull’operato e l’organizzazione sammarinese predisposto dalla Commissione CAHAMA del Consiglio d’Europa”.

Intanto a Losanna, in Svizzera, durante il Simposio annuale 2022, è stata rimarcata la necessità che tutta la comunità antidoping debba alzare il tiro del suo operato per garantire agli atleti di tutto il mondo uno sport senza doping. Il presidente della WADA Witold Bańka (nella foto con il Claudio Muccioli e Lorenza Mel presidente del Comitato Giudicante antidoping), ha dichiarato: "L'antidoping è una questione di collaborazione, solidarietà e partnership. Con l'impegno e la dedizione di tutti i gruppi interessati, la comunità antidoping sta realizzando la sua missione".

[Banner_Google_ADS]











I più letti della settimana: