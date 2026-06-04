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Cobolli-Arnaldi, semifinale tutta italiana al Roland Garros

4 giu 2026
Foto fb @RolandGarros
Foto fb @RolandGarros

Parigi si tinge d'azzurro. Al Roland Garros andrà in scena una storica semifinale tutta italiana tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, con la certezza di vedere un tennista italiano in finale sulla terra rossa parigina.

A conquistare il pass per il penultimo atto con pieno merito è stato Cobolli, autore di una grande rimonta contro il canadese Félix Auger-Aliassime. Dopo aver ceduto il primo set, il romano ha cambiato marcia imponendosi 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 e centrando la prima semifinale Slam della sua carriera. Una vittoria che conferma la sua crescita e la capacità di esaltarsi nei grandi appuntamenti.

Esaltante ma più “amaro” - per com'è venuto fuori - il percorso di Arnaldi, che ha raggiunto la semifinale dopo il ritiro di Matteo Berrettini. Il ligure aveva comunque preso il controllo del derby azzurro: avanti 7-5 5-2 il romano, limitato da un problema all'anca, è stato costretto ad alzare bandiera bianca.




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