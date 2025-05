Flavio Cobolli rimonta l'argentino Tomas Martin Etcheverry e va in finale all'Open di Amburgo. Il tennista italiano, numero 35 al mondo, ha sconfitto in tre set l'argentino (2-6 7-5 6-4), in quasi tre ore di battaglia.

Si tratta della sua terza finale nel circuito Atp, dopo quella persa nel torneo 500 di Washington e quella vinta nel 2025 di Bucarest, la seconda del 2025. Nell'ultimo atto sfiderà per il trofeo uno tra il canadese Felix Auger-Aliassime e il russo Andrey Rublev.