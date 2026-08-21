TENNIS Cobolli show a Cincinnati: batte Paul in rimonta e vola in semifinale contro Fils 2-6, 6-3, 6-4 il punteggio finale. Il risultato di Cincinnati ha conseguenze importanti anche sulla classifica. Cobolli è virtualmente numero 6 del mondo, dopo aver superato Alex de Minaur e Daniil Medvedev

Cobolli show a Cincinnati: batte Paul in rimonta e vola in semifinale contro Fils.

Flavio Cobolli continua a stupire a Cincinnati. Il tennista italiano ha conquistato la sua prima semifinale in carriera in un Masters 1000, superando nei quarti lo statunitense Tommy Paul al termine di una partita in rimonta: 2-6, 6-3, 6-4 il punteggio finale. Una vittoria pesante per il 24enne romano, che dopo un primo set complicato è riuscito a cambiare completamente l'inerzia dell'incontro.

Il risultato di Cincinnati ha conseguenze importanti anche sulla classifica. Cobolli è virtualmente numero 6 del mondo, dopo aver superato Alex de Minaur e Daniil Medvedev. Anche in caso di sconfitta in semifinale, secondo i calcoli riportati dalla Gazzetta dello Sport, lunedì raggiungerebbe comunque il suo nuovo best ranking al numero 7. Con l'accesso alla finale potrebbe invece entrare addirittura nella top 5 mondiale.

Adesso sulla strada dell'azzurro c'è Arthur Fils. Il francese ha conquistato la semifinale battendo l'argentino Thiago Agustín Tirante in due set, 6-3, 6-2.



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