TENNIS Cocciaretto, Errani, Giorgi: le azzurre ai quarti sono tre

Con la vittoria in rimonta contro la giovane slovena Kaya Juvan, anche Camila Giorgi si è qualificata per i quarti di finale del WTA di Palermo. 6-3 6-2 6-4 in due ore di partita durante le quali la Giorgi ha alternato momenti di grande tennis ad altri particolarmente difficili. Sono 3 le azzurre qualificate ai quarti. La prima a scendere in campo sarà Elisabetta Cocciaretto opposta all'estone Kotaveit, poi Sara Errani contro la francese Ferro, infine Giorgi contro l'ucraina Yastremska.



