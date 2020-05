BASEBALL Codogno riparte dallo sport: il baseball torna ad allenarsi Nella "città-simbolo" del Covid-19 in Italia è tornata ad allenarsi la squadra di baseball. Il campionato dovrebbe partire il prossimo 14 giugno con la sfida tra Codogno e Piacenza.

La voglia di mettersi tutto alle spalle e di ripartire. Il Coronavirus vuole essere solo un brutto ricordo per Codogno, la città del primo caso positivo in Italia. A tre mesi esatti di distanza, la cittadina del Lodigiano si rimette in moto e lo fa anche attraverso lo sport. E' tornata, infatti, ad allenarsi la squadra di baseball che milita nel campionato di Serie B. Assieme a loro anche la formazione Under 18 dei Jaguars.

“Si vede la luce in fondo al tunnel, sarà bellissimo riprendere le nostre attività”: questo il messaggio che il presidente della Federbaseball Andrea Marcon ha recapitato al Codogno e a tutto il mondo del “batti e corri”. La stagione 2020 dovrebbe cominciare il prossimo 14 giugno proprio con il match inaugurale tra Codogno e Piacenza, tra due delle città più colpite dalla pandemia. Il 28 maggio arriverà la decisione definitiva. Nel frattempo, si cerca di tornare lentamente alla normalità anche perché la passione per lo sport non è mai svanita.



