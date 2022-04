Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play dice No al Bullismo

Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play dice No al Bullismo.

Il bullismo è una forma di comportamento negativo nota da sempre, con la diffusione di You Tube e altri social dove venivano e vengono caricati e condivisi filmati e video di atti di bullismo una forma di violenza fisica e verbale, ma la più atroce è la violenza psicologica, che lascia segni permanenti nell'anima delle vittime che subiscono.

Oggi è molto diffuso il Cyberbullismo che si manifesta nel condividere e diffondere per mezzo di internet filmati, messaggi minacciosi e offensivi. C'è chi è vittima di bullismo, chi fa il bullo e ci sono infine i tanti che di questi deplorevoli atti sono testimoni a scuola, sui campi sportivi, in rete.

Occorre riflettere con maggiore consapevolezza e più educazione e rispetto, per fermare la mano che sta per dare un pugno, per fermare la bocca che sta per gridare un insulto, per fermare le dita che stanno digitando sulla tastiera un messaggio di odio online. Dobbiamo diventare Squadra per dare una risposta decisa e ferma contro il fenomeno del Bullismo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: