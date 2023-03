EUROPEI ATLETICA Con Ceccarelli e Jacobs l'Italia riscrive la storia

Non è un sabato qualunque, ma un sabato italiano sì. Agli Europei Indoor di Instanbul Samuele Ceccarelli diventa l'uomo più veloce d'Europa. Corre i 60 in 6,48 e vince la medaglia d'oro davanti al campione olimpico Marcell Jacobs. Lo aveva sorpreso due settimane fa ai Campionati Italiani di Ancona, lo ha rifatto in Turchia per una splendida e storica doppietta azzurra. Sul terzo gradino del podio lo svedese Larsson. Soddisfazione doppia che diventa tripla quando appunto nel Triplo arriva la medaglia d'argento di Daryia Derkach. L'azzurra di origini ucraine fa 14,20 meno solo della beniamina di casa, la turca Tugba Danismaz, oro con 14,31. I 400 metri donne sono di proprietà esclusiva di Femke Bol.

L'olandese li vince in 49''85 bissando il successo di due anni fa, davanti alle connazionale Lieke Klaver e alla polacca Anna Kielbasinska. Sulla stessa distanza tra gli uomini altro sigillo per il più atteso, il norvegese Karsten Warholm. Il campione olimpico e due volte iridato si impone in 45''35 davanti al belga Julien Watrin e allo svedese Carl Bengstrom rispettivamente argento e bronzo. I 1500 metri donne vedono la vittoria della brittanica Laura Muir in 4'03''40. Argento alla rumena Claudia Mihaela Bobocea e bronzo alla polacca Sofia Ennauoi. Alla prima finale in carriera Sintayehu Vissa.

L'azzurra di Addis Abeba è nona senza mai riuscire ad entrare nel vivo della vicenda. Lo stesso destino dell'astista Roberta Bruni, fermatasi a 4,25 che vale l'ottavo posto nella gara conquistata con 4,80 dalla finlandese Wilma Murto. Completano il podio la slovena Tina Sutej e la ceca Amalie Svabikova.

