Con la Wierer si rivede l'Italia sul podio.

Con una prova di grande classe e spettacolo, il norvegese Johannes Boe si aggiudica la prova sprint di Poklijuka in Slovenia. Si tratta della quarta tappa di Coppa del Mondo contrassegnata per lui da un solo errore al poligono e nettamente il miglior tempo. Tutto norvegese il podio con Boe Rarjei a 48.,01 dal vincitore e Laegreid a 55,6. Sesto posto per l'azzurro Tommaso Giacomel.

In campo femminile comincia con un podio l'anno di Dorothea Wierer che ha conquistato il terzo posto. Wierer ha chiuso con un doppio zero al poligono ed è arrivata al traguardo con un ritardo di 18,7 secondi dalla svedese Oeberg. Al secondo posto la francese Simon. Domani è in programma la gara di inseguimento, c'è sempre Wierer tra le favorite.

