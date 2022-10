VELA Con "Lady Google" la Barcolana è donna

Lady Google è nella storia. All'anagrafe Wendy Schmidt, moglie dello storico Ceo dell'azienda statunitense che offre servizi online, ha vinto la cinquantaquattresima edizione della Barcolana. Il marito sviluppava motori di ricerca, lei si dedica alle vele. E trionfa, prima volta di una barca con una donna al timone. Deep Blue prima di 1.614 imbarcanzioni perché quella di Trieste è la regata più numerosa al mondo. Il meteo ha fatto il suo: bel tempo, ventoso, ma non troppo. Il paradiso dei velisti. Con la Vespucci sullo sfondo a dare simbolismo e autorevolezza alla manifestazione. Vince dunque Deep Blue che approfitta di un problema alla vela di Arca, che i fratelli triestini Benussi stavano portando al successo. Nata nel 1969 per iniziativa della Società Velica di Barcola e Grignano, la Barcolana è la spettacolare regata velica internazionale che si tiene ogni anno nel Golfo di Trieste la seconda domenica di ottobre. In occasione della cinquantesima edizione nel 2018 è entrata ufficialmente nel Guinness dei Primati come regata più grande del mondo grazie alle 2689 imbarcazioni iscritte.

