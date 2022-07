CICLISMO Con Laporte si rivede la Francia al Tour La 19' tappa va al francese della Jumbo-Visma, Vingegaard ha 3'21 di vantaggio su Pogacar in vista della cronometro.

Con Laporte si rivede la Francia al Tour.

La prima vittoria francese al Tour de France arriva al termine della 19 tappa da Castelnau a Magnoac. Dopo 188 km è Christophe Laporte ad aggiudicarsi la frazione. L'atleta della Jumbo Visma prende in controtempo il gruppo arrivando da solo al traguardo davanti al belga Philipsen e l'italiano Dainese. La Francia torna a vincere una tappa al Tour de France a distanza di oltre un anno, l'ultima volta risaliva alla prima tappa dell'edizione 2021. Si allunga ancora il digiuno azzurro, l'Italia non vince al Tour dal luglio 2019. Per quanto riguarda la classifica Vingegaard ha 3'21'' di vantaggio su Pogacar. Domani la cronometro di 40 km, prima della chiusura a Parigi di domenica.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: